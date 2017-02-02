«Синий платочек» ко Дню Победы сошьют в Железноводске
В Железноводске решили к Дню Победы сшить «синий платочек» – полотно, которое будет состоять из различных частей с именами павших героев и названиями их родных городов. Поучаствовать в акции может каждый житель и гость Железноводска. Для этого достаточно написать имя своего родственника – участника войны.
«Строчит пулеметчик за синий платочек…» – эти строки помогли нашим дедам и прадедам выстоять и одержать победу. Основная цель нашей акции – сплотить людей, так же как в свое время их сплотила эта песня», – пояснил задумку глава Железноводска Евгений Моисеев. Огромное синее полотно будет презентовано 9 Мая на центральной городской площади, а затем передано на хранение в городской музей.
Фото: библиотека филиал № 2