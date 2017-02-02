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2 февраля 2017 г.
«Синий платочек» с именами героев / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

«Синий платочек» ко Дню Победы сошьют в Железноводске

В Железноводске решили к Дню Победы сшить «синий платочек» – полотно, которое будет состоять из различных частей с именами павших героев и названиями их родных городов. Поучаствовать в акции может каждый житель и гость Железноводска. Для этого достаточно написать имя своего родственника – участника войны.

«Строчит пулеметчик за синий платочек…» – эти строки помогли нашим дедам и прадедам выстоять и одержать победу. Основная цель нашей акции – сплотить людей, так же как в свое время их сплотила эта песня», – пояснил задумку глава Железноводска Евгений Моисеев. Огромное синее полотно будет презентовано 9 Мая на центральной городской площади, а затем передано на хранение в городской музей.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170202/siniy_platochek_ko_dnyu_pobedy_soshyut_v_zheleznovodske_100186.html
Фотография к статье «Синий платочек» ко Дню Победы сошьют в Железноводске
9 мая
9 мая
Фото: библиотека филиал № 2
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