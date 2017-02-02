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Первую очередь завода «СтавропольАвто» запустят в марте в Михайловске

Уже в марте этого года в Михайловске произойдет тестовый пуск первой очереди автомобильного завода «СтавропольАвто», неоднократно переносившийся начиная с 2015 года. Подробности озвучены на пресс-конференции министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Хоценко, прошедшей в телекомпании «СвоёТВ».

Виталий Хоценко

Завод будет выпускать легковые автомобили Great Wall и малотоннажные коммерческие грузовые машины Iveco. Причем мини-грузовики, по мнению министра, сделают «СтавропольАвто» серьезным игроком на автомобильном рынке России. Таких производств в нашей стране практически нет, а спрос на автомобили подобного класса постоянно растет.

В 2017-м, по словам министра, с конвейеров нового завода сойдет 10 тысяч автомобилей. При выходе на максимальную мощность первая очередь завода будет выпускать до 100 тысяч машин в год. Предприятие обеспечит работой около 2 тысяч человек, а консолидированный бюджет края в 2017 – 2024 годах пополнится благодаря новому производству на 6,3 миллиарда рублей.

По оценке В. Хоценко, благодаря снижению курса рубля и всесторонней поддержке со стороны краевых властей промышленность края показывает устойчивый рост, открываются новые заводы и модернизируются существующие производства, растут показатели отгружаемой продукции по целому ряду отраслей.

Так, если за 2015 год промышленное производство региона составило 105,3% относительно 2014 года, то за 2016 год этот показатель вырос до 108% по сравнению с предыдущим годом. Особенно высок прирост в обрабатывающей промышленности: в прошлом году планка поднялась до уровня 110%. На Ставрополье появляются предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию, закупки которой стали невыгодными из-за роста курса иностранных валют. Так, например, в крае построили и запустили радиаторный завод инвесторы, раньше привозившие эту продукцию из Китая.

Хорошую динамику показывает химическое, нефтеперерабатывающее производство, производство резин и пластмасс. С запуском в Невинномысске завода «Ставсталь», производящего металлопрокат из металлолома, появилась совершенно новая для Ставрополья отрасль – металлургия.

За 10 месяцев прошлого года доля прибыльных промышленных предприятий в крае выросла с 70% до 76%, создано 1600 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Среди задач, которые предстоит решать, – развитие легкой промышленности, составляющей сегодня всего 1% в доле общего объема промышленного производства, в то время как при СССР этот показатель на Ставрополье достигал 35%. Надо эффективно использовать увеличивающийся спрос на линии по производству пищевых продуктов и упаковки. Наступил хороший момент, чтобы занять эту нишу не только на российском рынке, но и выйти на экспорт.

Механизмы поддержки промышленности используются различные – создание индустриальных парков, предоставление дешевых кредитов через Фонд микрофинансирования, субсидированных кредитов через госпрограммы, в том числе через Фонд развития промышленности.

В этом году будет внедрен новый механизм – специальный инвестиционный контракт, который обеспечит инвесторам, реализующим проекты до 300 миллионов рублей, право не платить налоги до выхода на срок окупаемости нового производства и еще пять лет после этого. Однако в целом этот период не должен превышать десяти лет.

Позитивная динамика отмечается и в таких отраслях, как энергетика и связь. Уровень газификации на Ставрополье на сегодняшний день составляет 98%, что гораздо выше, чем средний показатель по стране. К 100 процентам приближается и показатель покрытия сотовой связью территории края. Активная работа ведется по устранению цифрового неравенства. В населенных пунктах, где число жителей более 500 человек, эту проблему успешно решает бизнес. Там же, где жителей меньше, оптоволокно прокладывают за счет бюджета.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170202/pervuyu_ochered_zavoda_stavropolavto_zapustyat_v_marte_v_mikhayl_100211.html
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