Какой цвет такси решит проблемы рынка перевозок на Ставрополье?

В комитете Думы края по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ под председательством Игоря Андрющенко прошло совещание о транспортном обслуживании населения на Ставрополье.

По данным министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК в регионе официально зарегистрирован 141 перевозчик и 358 маршрутов. Их работу контролирует специально созданный в министерстве отдел совместно с ГИБДД, транспортной и налоговой инспекциями. В 2016 году участниками рейдов было вынесено 42 постановления о привлечении к административной ответственности на сумму свыше одного миллиона рублей. По оценке заместителя министра Дмитрия Евтушенко, благодаря своевременно принимаемым мерам министерству удается пресекать крупные нарушения в сфере транспортного обслуживания. Заслушав доклады представителей ряда муниципальных образований, ГИБДД, транспортной инспекции и прокуратуры, парламентарии выделили основные проблемы, требующие первоочередного внимания: качество и безопасность обслуживания пассажиров, регулирование тарифов на проезд, установление графиков следования транспорта по межмуниципальным маршрутам, организация современных остановочных пунктов, пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, в том числе осуществляющих регулярные перевозки под видом заказных. Что касается последних, то на совещании неоднократно подчеркивалось, что недавние поправки в федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа «развязал руки» предпринимателям, не имеющим необходимого пакета документов. Нелегалы, как говорили участники дискуссии, не только становятся причиной убыточной деятельности регулярных перевозчиков, но — что особенно тревожно – подвергают опасности жизни пассажиров. Несовершенства действующего законодательства только усложняет контроль за их деятельностью.

Депутаты Александр Сысоев, Юрий Белый, Алексей Назаренко акцентировали внимание на необходимости легализации деятельности частников, для чего попросили участников обсуждения представить свои предложения.

Депутаты озадачились вопросом: целесообразно ли применение единого желтого цвета кузова для легкового такси, как было установлено краевым законом в 2011 году?.. Тема возникла неслучайно. По официальной информации, за пять лет в крае было выдано почти 15 тысяч разрешений на осуществление пассажирских перевозок, из них на сегодняшний день действующих только 10 тысяч. Ежегодно сотни разрешений аннулируются, и владельцы такси уходят в теневой бизнес. Те же, кто работает по закону, с трудом выдерживают конкуренцию с нелегалами, у которых меньше обязательств, а значит, и затрат. Одна из причин, по оценке законопослушных таксистов, – жесткое ограничение цветовой гаммы. Депутаты согласились с их доводами, что поправки в законодательство в этой части в определенной мере будут способствовать «возвращению нелегалов в правовое поле». Принят ряд рекомендаций, в частности, касающихся возможности корректировки федерального и краевого законодательства, усиления взаимодействия министерств и ведомств в проведении контрольных мероприятий.

http://www.stapravda.ru/20170202/kakoy_tsvet_taksi_reshit_problemy_rynka_perevozok_na_stavropole_100212.html