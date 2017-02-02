Люди, которые построили город / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

Ставрополь с его необыкновенной архитектурой, красивыми парками и скверами сегодня завоевывает сердца туристов. А ведь город мог иметь другой облик, если бы в прошлом веке не переехали сюда два талантливых человека, два великолепных архитектора – супруги Анатолий и Ирина Лысяковы. В 1945-м – только-только закончилась Великая Отечественная война – они отважились взять город под свою опеку и последовательно год за годом создавали на его территории, без преувеличения, грандиозные, знаковые архитектурные объекты. Это к ним, Лысяковым, со всех уголков Советского Союза приезжали за опытом коллеги, это они, не жалея ни сил, ни времени, трудились, отдаваясь без остатка любимому делу, буквально преображая провинциальный городок. Это их заслуга, что краевой центр приобрел особый колорит и неповторимые черты.

Важная строка в биографии Ставрополя: Лысяковы стояли у истоков зарождения современного вида центральной части города – площади Ленина. По их проектам строили Ставропольскую универсальную научную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова, краевой академический театр драмы, Дом книги (теперь, увы, лишь надпись на стене напоминает о книге), главный корпус Ставропольского медицинского университета, цирк, гостиницы «Ставрополь» (ныне «Интурист») и «Континент» и многие-многие другие объекты архитектуры, достойные внимания. Масштабный творческий замысел талантливой пары профессионалов получил достойное воплощение.

…А в конце января 2017 года в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве отметили столетие со дня рождения заслуженного архитектора России Анатолия Георгиевича Лысякова. По этому случаю открыли небольшую уютную выставку, посвященную легендарной семье: их жизни, но в основном, конечно, рабочим будням, всецело посвященным творчеству. Посмотреть экспозицию пришли коллеги. В теплой дружеской атмосфере они вспоминали, как здорово было работать бок о бок с этой замечательной четой.

Работники музея выставили из запасников на всеобщее обозрение уникальные, любопытнейшие архивные документы: фотографии из семейного альбома, чертежи объектов, а также личные вещи архитекторов – шахматы и очки Анатолия Георгиевича, блокнот с заметками Ирины Вячеславовны, набор инструментов для черчения. Эти домашние предметы придали мемориальной экспозиции особую теплоту.

Ставрополь не был для них родным городом. Молодые специалисты переехали сюда после окончания Азербайджанского индустриального института, вместе работали в проектном учреждении, которое тогда называлось институтом «Гипросельхозстрой». Анатолий Георгиевич прошел путь от начальника сектора архитектурного проектирования до главного архитектора. Как вспоминали их коллеги, это были чрезвычайно интересные времена, а работать с такими талантливыми людьми было большим удовольствием. Елена Николаевна Белова, пришедшая на открытие выставки в музей, в те времена возглавляла сметный отдел института.

– Мы жили неподалеку и часто ходили вместе домой, – вспоминала она. – Спорили, обсуждали те или иные проекты. Лысяковых все искренне уважали. Бывало, рассчитаем смету объекта, а наутро Ирина Вячеславовна вносит в задумку новые коррективы, и приходится заново все пересчитывать. И мы покорно выполняли свою работу, понимали: она архитектор, творческий человек. А как проектировался Дом книги! Помню, Ирина Вячеславовна, будучи главным проектировщиком, объездила целый ряд союзных республик в поисках новаторской идеи. Кстати, звание заслуженного архитектора России она получила именно за этот проект. Когда Дом книги полноценно заработал, туда ходили как в музей. Настолько его убранство было великолепным. Сейчас, увы, многое изменилось. Давно я там не была...

В 1951 году Анатолий Георгиевич был назначен председателем правления Ставропольского отделения Союза архитекторов СССР. Так случилось, что именно 50-е годы стали самыми блистательными в творческой биографии Лысяковых. В тот период спроектировано здание краевой библиотеки, после него последовало строительство самой площади Ленина. Сегодня, прогуливаясь по улице Мира, трудно не обратить внимание еще на один примечательный объект – главный корпус Ставропольского государственного медицинского университета, построенный в 1960 году. Также вместе супруги работали над проектом здания краевого драматического театра со зрительным залом на 800 мест. Между прочим, мало кто знает, что это здание изначально проектировалось как... Дом культуры крайпотребсоюза. А теперь ставропольские театралы уже и не представляют любимый театр иначе!

Добрыми воспоминаниями, полными ностальгии, делилась и Таисия Федорова, которая в те времена работала в институте чертежницей.

– Лысяковы были людьми очень интеллигентными, по-настоящему влюбленными в свою работу, – рассказывала она. – В институте проходили интересные встречи с архитекторами, собиравшимися в Ставрополе из разных городов страны, проводились различные семинары. Я очень благодарна этой семье за их труд: сегодня, прогуливаясь по улицам Ставрополя, любуюсь их творениями, горжусь, что была знакома с такими замечательными людьми. Очень люблю сквер возле драмтеатра. Его ансамбль сформировался вдохновенным замыслом Ирины Вячеславовны. Вместе с директором ботанического сада они выбирали для сквера растения, редкие деревья заказывали в других городах.

Важную мысль на открытии выставки высказал заместитель председателя регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Маркелов, который также был лично знаком с семьей Лысяковых. Он справедливо заметил, что и через сотню лет работы этих мастеров будут вызывать восторг:

– Сегодня возводят здания на короткое время – быстро, однотипно, без изюминки. И они, конечно, чаще всего не представляют большой художественной и материальной ценности. А архитектурные ансамбли, созданные семьей Лысяковых, не один век будут радовать новые поколения ставропольцев и гостей краевой столицы. Значит, и память о них будет жить долго.

http://www.stapravda.ru/20170202/arkhitektory_lysyakovy__lyudi_kotorye_postroili_gorod_stavropol_100178.html