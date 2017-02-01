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1 февраля 2017 г.

Жители Ставрополья могут бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке

Земля

Управление Росреестра по краю заключило соглашение с многофункциональными центрами о приеме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В соответствии с соглашением сотрудники МФЦ с 1 февраля принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы. Согласно закону каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170201/zhiteli_stavropolya_mogut_besplatno_poluchit_gektar_zemli_na_dal_100158.html
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