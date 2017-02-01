Военизированная эстафета состоялась в гимназии № 12 Ставрополя
В гимназии № 12 краевого центра состоялась традиционная военизированная эстафета, посвященная сразу двум датам – годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества. Участниками состязаний стала допризывная молодежь из различных школ города. На первом этапе юноши состязались в скорости, на втором – в умении разбирать и собирать автомат Калашникова. В финале ребята смогли продемонстрировать меткость в стрельбе. Юноши лицея № 8 заняли первое место, вторыми стали хозяева соревнований, а «бронза» у учащихся школы № 28.