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Военизированная эстафета состоялась в гимназии № 12 Ставрополя

В гимназии № 12 краевого центра состоялась традиционная военизированная эстафета, посвященная сразу двум датам – годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества. Участниками состязаний стала допризывная молодежь из различных школ города. На первом этапе юноши состязались в скорости, на втором – в умении разбирать и собирать автомат Калашникова. В финале ребята смогли продемонстрировать меткость в стрельбе. Юноши лицея № 8 заняли первое место, вторыми стали хозяева соревнований, а «бронза» у учащихся школы № 28.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170201/voenizirovannaya_estafeta_sostoyalas_v_gimnazii__12_stavropolya_100144.html
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