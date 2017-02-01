Ветераны Ставрополья обсудили уроки Великой Отечественной войны

31 января в Думе края состоялся круглый стол, посвященный 74-й годовщине освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков, «Священную память вечно храним в наших сердцах».

– Сегодня задача всех органов власти совместно с общественниками сохранить память о наших соотечественниках, об истинных героях, которые не пожалели своей жизни ради свободы будущих поколений. Это наша обязанность – передать эту память нашей молодежи, воспитать в них любовь и уважение к Отечеству, – отметил председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

По словам председателя совета старейшин, руководителя краевой ветеранской организации Алексея Гоноченко, несмотря на преклонный возраст, люди старшего поколения продолжают вносить значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Только в канун годовщины освобождения Ставрополья они провели более 400 встреч с учащимися различных учебных заведений края.

Недопустимо искажение истории Великой Отечественной войны, что, к сожалению, происходит сегодня в некоторых СМИ и социальных сетях. Возможно, именно оттуда берут корни позорные поступки, подобные тому, что совершила 17-летняя жительница нашего края, поднявшая руку в нацистском приветствии. Здесь, безусловно, важна роль семейного воспитания. В этой связи член совета старейшин Вениамин Госданкер призвал помнить о судьбах тысяч простых людей, ковавших Победу не только на фронтах, но и в тылу, а это были женщины, дети и подростки.

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков попросил коллег обратить внимание на работу созданной в крае комиссии по увековечиванию памяти писателя Ильи Сургучёва. У него есть сомнения в некоторых фактах «сложной и противоречивой» биографии литератора. Важно не допустить ошибки, объявляя его одним из символов края, ведь есть сведения, что эмигрировавший во Францию Сургучёв, возможно, сотрудничал с оккупировавшими эту страну немцами. И эти данные заслуживают внимательного изучения и осмысления.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы Думы СК

http://www.stapravda.ru/20170201/veterany_stavropolya_obsudili_uroki_velikoy_otechestvennoy_voyny_100141.html