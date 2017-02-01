В Ставрополе заговорят мемориальное панно и еще один памятник

В сентябре прошлого года в Ставрополе был озвучен памятник А.С. Пушкину, что сразу привлекло интерес жителей и гостей нашего города. Прогуливаясь у монумента можно узнать об истории его создания, и, конечно, насладиться великолепной поэзией Александра Сергеевича.

В юбилейный для города год проект продолжается. В преддверии 72-ой годовщины Победы и 240-летия города Ставрополя «заговорит» Мемориальное панно «Народная Победа». Все 10000 героев, защищавших нашу Родину, чьи фото размещены на панно, будут названы поименно.

К 240-летию Ставрополя планируется оборудовать звуковой аппаратурой еще один ставропольский памятник.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170201/v_stavropole_zagovoryat_memorialnoe_panno_i_esche_odin_pamyatnik_100163.html