Фотография к статье В Ставрополе на пешеходном переходе «Гранта» сбила пешехода
В Ставрополе на пешеходном переходе «Гранта» сбила пешехода
31 января около 7 часов 30 минут водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь по улице, не предоставил преимущество в движении и сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадавшая – 55-летняя женщина – была доставлена в больницу.
http://www.stapravda.ru/20170201/v_stavropole_na_peshekhodnom_perekhode_granta_sbila_peshekhoda_100170.html
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Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю