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1 февраля 2017 г.

В Нефтекумске будет создано отделение Торгово-промышленной палаты края

В Ставрополе состоялось заседание правления союза «Торгово-промышленная палата СК». Речь, в частности, шла об изменениях ее структуры, создании подразделения в Нефтекумске. Также на заседании были озвучены результаты работы палаты в прошлом году, обсужден вопрос о созыве внеочередной конференции ТПП СК, которая состоится в марте.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20170201/v_neftekumske_budet_sozdano_otdelenie_torgovopromyshlennoy_palat_100139.html
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