В микрорайоне «Перспективный» Ставрополя появится новый МФЦ

МФЦ выходит на новый уровень / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

На первом в этом году заседании администрации Ставрополя подведены итоги работы офисов многофункционального центра.

Как было отмечено, в 2016 году скорость обслуживания в МФЦ значительно улучшилась. Так, среднее время ожидания в очереди составило шесть минут, в то время как в 2015-м – 19 минут. С жалобами обратились лишь семь человек. О качестве работы специалистов также говорят и результаты краевого конкурса, в котором ставропольский МФЦ стал победителем в номинации «Лучший универсальный специалист».

Увеличение в этом году спектра муниципальных и государственных услуг требует одновременно и новых подходов к повышению качества работы МФЦ. Так, в январе этого года произошел существенный рост количества заявителей в связи с полным закрытием окон приема и выдачи документов в Росреестре. А с 1 февраля услуги по выдаче и замене гражданских и загранпаспортов нового образца, водительских удостоверений станут обязательными, так как включены в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ.

В этой связи остается актуальным вопрос по увеличению штатной численности, а также открытию новых окон обслуживания. К слову сказать, офис МФЦ в Юго-Западном микрорайоне города работает уже с максимальной нагрузкой. Для организации бесперебойной работы в 2017 году власти Ставрополя запланировали открытие дополнительно еще 20 окон приема документов.

Подводя итоги, глава города А. Джатдоев дал поручение в короткие сроки подготовить предложения о предоставлении помещения для нового офиса МФЦ, который планируется открыть в микрорайоне «Перспективный».

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170201/v_mikrorayone_perspektivnyy_stavropolya_poyavitsya_novyy_mfts_100129.html