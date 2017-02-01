В Кочубеевском районе мужчина ударил ножом 15-летнюю девушку

Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя аула Карамурзинский Кочубеевского района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Вечером 16 января мужчина пришел к знакомому, где уже гостила 15-летняя девушка. Они повздорили по какому-то мелочному поводу, и мужчина ударил девушку ножом в спину. Девушка попала в больницу.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20170201/v_kochubeevskom_rayone_muzhchina_udaril_nozhom_15letnyuyu_devush_100169.html