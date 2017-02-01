В Кисловодске женщина-водитель сбила пешехода

31 января в 12 часов 30 минут на улице Кутузова женщина-водитель автомобиля «КиаЦерато» не предоставила преимущество в движении пешеходу, находившемуся на пешеходном переходе, и сбила ее, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадала 41-летняя женщина. Виновник ДТП – 52-летняя жительница Предгорного района.

http://www.stapravda.ru/20170201/v_kislovodske_zhenschinavoditel_sbila_peshekhoda_100171.html