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1 февраля 2017 г.

В Кисловодске женщина-водитель сбила пешехода

Пешеходный переход Кисловодска

31 января в 12 часов 30 минут на улице Кутузова женщина-водитель автомобиля «КиаЦерато» не предоставила преимущество в движении пешеходу, находившемуся на пешеходном переходе, и сбила ее, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадала 41-летняя женщина. Виновник ДТП – 52-летняя жительница Предгорного района.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170201/v_kislovodske_zhenschinavoditel_sbila_peshekhoda_100171.html
Фотография к статье В Кисловодске женщина-водитель сбила пешехода
Пешеходный переход Кисловодска
Пешеходный переход Кисловодска
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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