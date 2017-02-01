В Кисловодске отреставрирован музей-усадьба лидера художников-передвижников Николая Ярошенко

«Белая вилла» напомнит о XIX веке / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

В Кисловодске завершена реставрация музея-усадьбы лидера художников-передвижников Николая Ярошенко. На эти работы из краевого бюджета было направлено 7 млн 480 тысяч рублей.

Работы начались с возведения над «Белой виллой» модульного временного укрытия, которое позволило уберечь здание от непогоды. Бригады столяров, каменщиков, кровельщиков, маляров ЗАО «Универсал» бережно подошли к восстановлению и сохранению дошедших до нашего времени элементов деревянного дома XIX века.

– Тщательно расчищали каждый фрагмент исторической лепнины потолка. Раскрыта печь, которая привнесла уют и стала дополнительным элементом убранства дома. Элементы освещения и декорирования подбирались с максимально возможной исторической достоверностью, – рассказала директор музея Н. Шумайлова.

http://www.stapravda.ru/20170201/v_kislovodske_otrestavrirovan_muzeyusadba_lidera_khudozhnikovper_100126.html