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В Александровском районе бывшего пристава-исполнителя обвинили в халатном отношении к работе

В Александровском районе бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. С марта по май 2011 года для улучшения показателей работы она вынесла три постановления об окончании исполнительных производств, в которых зафиксировала, что должники по указанным в судебном приказе адресам не проживают и их местонахождение не известно. На самом деле, она даже не выезжала по адресам. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170201/v_aleksandrovskom_rayone_byvshego_pristavaispolnitelya_obvinili__100127.html
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