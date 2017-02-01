В Александровском районе бывшего пристава-исполнителя обвинили в халатном отношении к работе

Под суд за показатели / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

В Александровском районе бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. С марта по май 2011 года для улучшения показателей работы она вынесла три постановления об окончании исполнительных производств, в которых зафиксировала, что должники по указанным в судебном приказе адресам не проживают и их местонахождение не известно. На самом деле, она даже не выезжала по адресам. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170201/v_aleksandrovskom_rayone_byvshego_pristavaispolnitelya_obvinili__100127.html