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1 февраля 2017 г.
Поссорился и убил / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

Убийца из Ставрополя отправится в колонию строго режима на 7 лет

Ставропольчанин Е. Мельников поссорился с незнакомым мужчиной, избил его, а потом несколько раз ударил ножом. Потерпевший скончался в реанимационном отделении Ставропольской городской больницы скорой медицинской помощи. Суд признал Мельникова виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170201/ubiytsa_iz_stavropolya_otpravitsya_v_koloniyu_strogo_rezhima_na__100138.html
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