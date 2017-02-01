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1 февраля 2017 г.

Целевая программа «Человек. Гражданин. Патриот!» работает в Невинномысске

В Невинномысске дан старт городской целевой программе «Человек. Гражданин. Патриот!»

Стартовала городская целевая программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи города Невинномысска «Человек. Гражданин. Патриот!» на 2017-2020 годы».

В мероприятии, девизом которого стали слова Президента Российской Федерации Владимира Путина «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – патриотизм», приняли участие помощник губернатора Ставрополья Н. Борисенко, глава города, Герой России М. Миненков, председатель Думы Невинномысска А. Медяник, заместитель председателя городского Совета ветеранов Г.Сигачев, председатель регионального отделения общественной организации «Кремль» А. Иванов, начальник штаба Ставропольского регионального отделения «Юнармии» О. Сухачев, представители муниципалитета и депутатского корпуса, образовательных учреждений, школьники, юнармейцы Поста № 1, кадеты, студенты.

Как рассказали в администрации города, основная цель упомянутой программы – создание и развитие условий для эффективного функционирования в Невинномысске системы патриотического воспитания. Рассчитана программа на 4 года.

В рамках же прошедшего мероприятия 30 юнармейцев торжественно приняли присягу и дали клятву с честью и гордостью нести это высокое звание.

От имени губернатора присутствующих приветствовал Н. Борисенко, отметивший, что глава региона уделяет большое внимание патриотическому воспитанию. А заместитель председателя городского Совета ветеранов Григорий Сигачев подчеркнул, что молодежь всегда была самой активной и инициативной частью общества. Григорий Алексеевич пожелал ребятам отличного здоровья, призвал их хорошо учиться, заниматься самообразованием и трудиться на благо родного города и страны.

Минутой молчания почтили присутствующие всех, кто погиб при исполнении воинского долга.

Право дать старт патриотической программе было предоставлено главе города М. Миненкову. Он обратился к подрастающему поколению с напутствием. Продолжилось мероприятие выступлением творческих коллективов города.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170201/tselevaya_programma_chelovek_grazhdanin_patriot_rabotaet_v_nevin_100013.html
Фотография к статье Целевая программа «Человек. Гражданин. Патриот!» работает в Невинномысске
В Невинномысске дан старт городской целевой программе «Человек. Гражданин. Патриот!»
В Невинномысске дан старт городской целевой программе «Человек. Гражданин. Патриот!»
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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