Ставропольское «Динамо» на пятой строчке второго дивизиона баскетбольной суперлиги

Всем бы, как Кайтуков... / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

В очередных играх выступающая во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу команда ставропольского «Динамо» на выезде обменялась победами с ярославским «Буревестником», сначала уступив соседям по турнирной таблице 80:86, а затем взяв реванш – 77:70. В первой игре наш Игорь Кайтуков набрал 18 очков, а во второй – 19.

А вот в Санкт-Петербурге ставропольские динамовцы, подопечные Олега Филина, дважды проиграли местной команде «БК Кондрашина и Белова» – 67:79 и 55:60. В первой из этих игр Игорь Кайтуков набросал в корзину соперников 20 очков.

12 побед в 24 поединках расположили динамовцев на пятой строчке турнира из восьми коллективов. Очередные игры наши ребята также проведут на выезде. 7 и 8 февраля они сыграют с идущими в турнире третьими одноклубниками из Магнитогорска.

http://www.stapravda.ru/20170201/stavropolskoe_dinamo_na_pyatoy_strochke_vtorogo_diviziona_basket_100111.html