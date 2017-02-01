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1 февраля 2017 г.

Ставропольский таксист украл телевизор пассажирки

В суд направлено уголовное дело в отношении ставропольчанина, обвиняемого в мошенничестве. Работая таксистом на собственном автомобиле, 13 декабря 2016 года он подвозил женщину и ее вещи. «Услужливый» таксист предложил ей помощь: поднять телевизор «PHILIPS 42 PFL 3605 из багажника на пятый этаж в квартиру. Правда, вот именно сейчас ему нужно срочно отлучиться по личным делам, а, освободившись, он принесет телевизор. Женщина согласилась. Но своего телевизора, стоимостью 8000 рублей, она больше не увидела. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – до пяти лет лишения свободы, разъяснил зампрокурора Промышленного района В. Вовк.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170201/stavropolskiy_taksist_ukral_televizor_passazhirki_100166.html
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