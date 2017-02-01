Старый Невинномысск оживает на фотографиях из уникальной коллекции горожанина

Как стать обладателем уникальной коллекции, которая дает возможность совершать настоящие путешествия во времени? Ответ на это вопрос знает житель Невинномысска Денис Давыдов. Он систематизировал порядка двухсот оцифрованных фотографий, охватывающих более века истории города на Кубани.

– Началось все примерно десять лет назад, – вспоминает мой собеседник. – В локальной сети своего интернет-провайдера я обнаружил выложенные кем-то снимки старого Невинномысска. Они и положили начало моей коллекции, если это слово применимо в данном случае. С тех пор, наверное, и дня не проходит, чтобы я не бороздил просторы всемирной паутины в поисках новых фотографий. Авторство большинства из них за давностью лет установить трудно.

Глядя на старые снимки, особенно отчетливо понимаешь, что не бережем мы свою историю. Вернее – ее материальное воплощение. Вот на старом, еще дореволюционном фото – водонапорная башня, располагавшаяся в районе железнодорожного вокзала. Еще лет пятнадцать назад она радовала глаз своим необычным обликом. Ныне от нее остался лишь жалкий «огрызок». А ведь можно было башню сохранить, отреставрировать, да сделать в ней, к примеру, небольшой музей железнодорожного транспорта. Потому как именно «железка» дала большой импульс развитию казачьей станицы, получившей позже, в 1939 году, статус города.

Решающую роль сыграло наличие крупной железнодорожной станции в городе и в момент принятия решения о строительстве в Невинномысске азотно-тукового завода. Данное же событие облик сонного провинциального городка изменило кардинально.

Каждая фотография, из бережно собранных Денисом Давыдовым, может человека неравнодушного, ищущего, подвигнуть к познавательному поиску. Вот на пожелтевшем снимке конца 20-х годов – пожарная команда. Идеально подогнанная форменная одежда, специальные насосы, повозки на конной тяге – разве не интересно узнать о том, как тогда, девяносто лет назад, было поставлено противопожарное дело в станице Невинномысской?

А вот легендарный маршал Семен Буденный, прибывший как-то в Невинку с инспекцией. Безупречная выправка, начищенные до блеска сапоги, знаменитые шикарные усы – красавец! Еще фото – один из первых тракторов в колхозе, расположенном рядом со станицей. Что за модель трактора? Как назывался колхоз? Какова была дальнейшая история коллективного хозяйства? И здесь простор для поиска – широчайший.

Кстати сказать, насколько знает Денис Давыдов, этот поиск ведут некоторые невинномысцы. Ведь герой нашего рассказа не держит собранный фотоматериал в своей «электронной кубышке», а систематизирует и выкладывает обратно в Сеть. Откуда от горожан часто приходят те или иные уточнения, дополнения и так далее.

Особенно много в своеобразной коллекции Дениса Давыдова фотографий, датируемых шестидесятыми годами прошлого века. Оно и неудивительно: в это десятилетие Невинномысск представлял собой одну большую стройку. Возводились крупные промышленные предприятия, социальные объекты – школы, детсады, больницы, поликлиники, Дома культуры, шло также масштабное жилищное строительство. Особенно символичен следующий снимок из той эпохи: на фоне новостроек массивный бульдозер ломает старую хату.

Подумалось: а вот оставили бы тогда прямо среди многоэтажек такую хатенку, да сделали бы в ней музей казачьего быта. Представляете, заходят через калитку в плетне экскурсанты во двор, а там – коровник, курятник, свинарник, сараи, амбары, летница (летняя кухня). На задах – огород, а вот и колодец с обязательной надписью, вроде "Люди добрые, испейтя водицы и казаков, бедных, пожалейтя, грехи им проститя и в молитвах помянитя".

В самой хате все так, как было сто лет назад. Радушная хозяйка приглашает к столу: отведать огненного борща с чесночными памушками, блинов, пирожков с кабаком, фасолью, капустой, курагой, яблоками. Тяжко стало животу после сытного обеда? Поможет узвар из сушёных кубанских фруктов или чай, где вместо заварки – ягоды калины или сушеные фруктовые листья да веточки.

Скажете, фантастика все это? Да нет, и сегодня не поздно открыть такой интерактивный музей в Невинке. Правда, с каждым годом подходящих для этого дворов и хат остается в бывшей казачьей станице все меньше и меньше…

Но вернемся к фото. Вот необычный вид городского пруда, каким его уже мало кто помнит. Автор этих строк, правда, из смутных воспоминаний босоногого детства вроде и припоминает фонтан, находившийся прямо в центре озера, а вот что за странные трубы пересекают водную гладь?

– Ответ на этот вопрос я сейчас и ищу, – говорит Денис Давыдов. – Появилась версия, мол, через эти трубы нагнетали воду, чтобы водоросли не затягивали поверхность пруда, но эту информацию нужно перепроверить.

Интересуюсь, а были ли важные городские объекты, фотографии которых пока что найти не удалось?

– Да, – отвечает мой собеседник. – Как ни странно, нигде нет снимков старого рынка, что располагался на пустыре, где сейчас расположены жилые дома и городской суд. А рынок-то, говорят, действовал он до начала 60-х годов. Был он в хорошие времена богатейшим, да и просуществовал не один десяток лет. Сюда приезжади торговцы чуть ли не со всего Кавказа. Скот, птица, зерно, мука, бахчевые, овощи – все было! Припоминают, даже из Грузии привозили сладкое вино в больших дубовых бочках..

Что ж пожелаем Денису, этому увлеченному, неравнодушному человеку обязательно найти фотографии старого рынка Невинки. Кто знает, быть может, они есть у кого-то из наших читателей? А вообще, помните, один из героев писателя Андрея Платонова говорил: «Без меня народ неполный»? Так и тут: без снимка той или иной канувшей в Лету достопримечательности Невинномысска фотолетопись города назвать полной нельзя.

http://www.stapravda.ru/20170201/staryy_nevinnomyssk_ozhivaet_na_fotografiyakh_iz_unikalnoy_kolle_100107.html