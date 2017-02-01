«С пятки на носок» натанцевали ставропольцы на 9 кубков Всероссийского конкурса

Ставропольские танцоры вновь доказали своё лидерство среди коллективов Юга России, став победителями и лауреатами Всероссийского конкурса хореографического искусства «С пятки на носок».

В конкурсе приняли участие более 60 коллективов из городов Ставрополья, Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Шанс защищать честь краевой столицы на творческих соревнованиях выпала учебным ансамблям 2-5 классов («Сюрприз», «Ассорти», «Мозайка», «Сударушка», «Самоцветы», «Сувенир») и образцовому детскому ансамблю танца «Радуга» МБУ ДО Детской хореографической школы города Ставрополя.

Все участники показали достаточно высокие результаты, однако, жюри конкурса особенно отметило талант, мастерство и технику исполнения наших ребят, присудив им большинство основных наград. Ставропольцы удостоились девяти дипломов I-й степени в таких номинациях как «Народный танец», «Классический танец», «Детский танец» и «Народный танец-стилизация». Помимо этого, по итогам двух туров творческого соревнования, проводимого среди лауреатов конкурса, образцовый детский ансамбль танца «Радуга» стали обладателями гран-при в номинациях «Классический танец» и «Народный танец».

Стоит отметить и то, что по итогам художественный руководитель «Радуги» А. Виниченко приглашен в качестве почётного члена жюри на финальный этап конкурсного сезона 2017 года «Радость планеты». Глава Ставрополя А. Джатдоев поздравил юных танцоров и Александра Виниченко со столь значимой для города победой, отметив, что сегодня «Радуга» является подлинным культурным достоянием и по праву занимает почетное место в ряду знаменитых творческих коллективов краевого центра.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170201/s_pyatki_na_nosok_natantsevali_stavropoltsy_na_9_kubkov_vserossi_100164.html