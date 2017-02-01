Первые 4 тома собрания сочинений Ильи Сургучёва вышли в свет

Событие не местного масштаба / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

Собрание сочинений, первые четыре тома, русского писателя, уроженца города Ставрополя Ильи Дмитриевича Сургучёва (1881- 1956) увидело свет в январе 2017 года.

Его открывают рассказы и повести, опубликованные в российской периодической печати 1900 – 1910 годов. Среди них и первый рассказ И. Сургучёва «Трёшница», обнаруженный в фондах Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Он опубликован под псевдонимом И. С-чев в газете «Северный Кавказ» в 1898 году. Автору было 17 лет. Завершает том пьеса «Осенние скрипки», которую зрители увидели на сцене Московского художественного театра 14 апреля 1915 года. Она сделала писателя знаменитым на весь мир.

Во второй том вошли повести «Губернатор» и «Мельница». О «Губернаторе» в начале ХХ века Максим Горький писал: «Дорогой мой Илья Дмитриевич! Сейчас прочитал «Губернатора»… Мне кажется, Вы написали весьма значительную вещь, и несомненно, что Вы большой поэт, дай Вам боже сил, здоровья и желаний! Ещё раз скажу – человечно написано, матерински мягко, вдумчиво... Взволновал меня Ваш «Губернатор», с головы до пят взволновал...». Но «Губернатор», по оценке литературоведов, это лишь первая часть ставропольской трилогии, в которую входит и повесть «Мельница». И. Сургучёв начал работать над ней в Ставрополе сразу после окончания Санкт-Петербургского университета. Повесть вновь увидела свет в 4-м номере альманаха «Литературное Ставрополье» за 2010 год. Главный редактор альманаха В. Бутенко подчеркивал, что в «Мельнице», как и в «Губернаторе», интересны прежде всего ставропольские пейзажи, язык персонажей. Очень узнаваемы город Ставрополь и его обитатели. Узнаваемы они и в пьесе «Торговый дом», которую, как вспоминал Илья Дмитриевич, писал он под пристальным вниманием Максима Горького. Сургучёв жил у Горького на Капри на вилле «Серафина» летом 1912 года. Горький был первым читателем и редактором пьесы.

Работа над ней продолжалась и после поездки на Капри. Это видно из его театральных воспоминаний: «...Переписывал свою рукопись и таскал её по всем редакциям до тех пор, покамест в один прекрасный день не получил утвердительного ответа». Премьера спектакля «Торговый дом» состоялась в октябре 1913 года на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Илья Дмитриевич вспоминал: «Вечером театр был переполнен. Состав публики был редкостным. Казалось, весь коммерческий мир Петербурга, представители многих торговых домов заполнили партер и первые ярусы лож… Все эти торговые люди пришли посмотреть на пьесу, затрагивающую их жизнь, быт, нравы...». Последний раз «Торговый дом» публиковался в 1917 году. Через сто лет пьеса вновь стала доступна читателям.

Третий том составили рассказы И. Сургучёва, написанные в годы жизни в Константинополе, Праге, Париже. Причем структура этого тома отражает волю автора. Илья Дмитриевич однажды набросал план книги, в которую хотел включить рассказы о его жизни и жизни соотечественников в эмиграции. Это три цикла: «Европа», «Эмигрантские рассказы – 1», «Эмигрантские рассказы – 2». В «Эмигрантских рассказах» читатель найдет и тоску по России, и контраст страстей западного мира, и стоическую борьбу за существование в чужой среде, размышления о скитаниях и приключениях, о бедности и нужде... К 1927 году в Париже осело более двухсот тысяч русских эмигрантов. Французские законы запрещали принимать иностранцев на работу. Поэтому эмигранты создавали свои театры, киноклубы, кружки, газеты, журналы, издавали книги, работали таксистами, выживали... В Париже работали Русский народный университет, Коммерческий и Высший технический институты, гимназическое общество «Русский сокол», приюты, детские сады, богословская школа. Русская колония имела Клуб русских писателей, Союз русских писателей, устраивала так называемые «Балы прессы». Местом сбора русских в Париже был собор Александра Невского на улице Дарю и Тургеневская библиотека.

Впервые побывав во Франции еще студентом Ростовского-на-Дону государственного университета, я заметил, что представители второго и третьего поколений русской послереволюционной эмиграции значительно отличаются от послевоенной, от своих дедов и отцов. Я тогда еще ничего не знал о И. Сургучёве, и потому мне особенно было дорого прочитать: «Париж, 13 января... Когда наступает вечер и моросит мутноватый дождь, невольно вспоминаешь морозные снежные поля, особенный блеск зимних звёзд над Россией, отполированные следы полозьев, скрип входных дверей Александринского театра, и в душе возникает волнующее чувство...».

В четвертом томе собраны повесть «Детство императора Николая II», роман «Ротонда», пьеса «Письма с иностранными марками». Еще в 1928 году И. Сургучёв отдал на суд читателей один из лучших своих романов «Ротонда», а в России он впервые опубликован на его родине, в Ставрополе, в альманахе «Литературное Ставрополье» за 2015 – 2016 годы. Как и в повести «Губернатор», рассказ идет от человека без имени о мытарствах русского артиста, гастролирующего с эмигрантской труппой лилипутов по Франции, Испании, Голландии.

В.И. Немирович-Данченко после успеха «Осенних скрипок» советовал их автору: «Не пишите много пьес. Помните, что у Чехова их было пять...». Тем не менее, как установлено, И. Сургучёв является автором тридцати пьес. Одна из них, «Письма с иностранными марками», написана вскоре после революционных событий 1917 года. 20 марта (2 апреля) 1919 года газета «Приазовский край» информировала: «25 марта в ростовском театре известный драматург г. Сургучёв устраивает чтение своей новой и принятой к постановке Московским художественным театром пьесы «Письма с иностранными марками».

Пьесы И. Сургучёва были приняты к постановке многими европейскими театрами. На долю «Писем…» выпал особый успех – спектакли по ним поставили в Королевском театре Стокгольма, в Национальном театре Осло, в Берлинском драматическом театре, в Риме, Лондоне, Праге...

Лето 1939 года И. Сургучёв проводил на юге Франции, где впервые встретился на набережной курортного городка Жуан-ле-Пэн с бывшим полковником царской армии Владимиром Александровичем Оллонгреном. Тот поведал Илье Дмитриевичу удивительную историю своего детства, которое провел в Аничковом дворце в Петербурге с великими князьями Николаем и Георгием. Его рассказ послужил основой для повести, с первыми главами которой читатели успели познакомиться до войны. Полностью повесть вышла в Париже в 1953 году. Это редкое издание находится в постоянной экспозиции краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Помню, как я искал эту повесть. По совету Татьяны Николаевны Ильинской, внучки И. Сургучёва, я написал в Москву исследователю А.В. Дьяковой. Алла Васильевна издала не только повесть о детстве Николая II, но и рассказала о судьбах героев книги И. Сургучева. В этой же книге очерк внучки писателя «Что в имени тебе моем?». Очень жаль, что до выхода собрания сочинений И. Сургучёва Татьяна Николаевна не дожила. Она дважды, в 1967 и 2006 годах, побывала в Ставрополе, участвовала в Сургучёвских чтениях, подарила мне свою книгу «Осенних скрипок протяжное пенье...». Однажды в телефонном разговоре я рассказал ей, как прошли очередные Сургучёвские чтения, на что она заметила: «А я думала, что все заглохло...». Я ответил: «Дорогая Татьяна Николаевна! Все только начинается. Наследие Ильи Сургучёва обязательно вернется в Ставрополь, и его романы, повести, рассказы, пьесы станут доступны читателям всей России». Этот день наступил.

***

Издание собрания сочинений И. Сургучёва – плод многолетнего труда исследователя его жизни и творчества ставропольского ученого, доктора филологических наук профессора Александра Алексеевича Фокина. Он подготовил к изданию все тексты И. Сургучёва, написанные по старой дореволюционной грамматике, ему же принадлежат общая редакция и составление томов. А. Фокин – автор первых в России научных работ по творчеству Ильи Сургучёва. Ученый издал о нем несколько книг, успешно защитил докторскую диссертацию на тему «И.Д. Сургучёв: творческая биография писателя в свете художественной антропологии». С 2006 года Александр Фокин – организатор и постоянный ведущий Сургучёвских чтений, в работе которых принимают участие представители российских и зарубежных вузов, литературоведы, издатели, редакторы, библиографы, библиотекари, архивисты, краеведы, музейные работники.

Нынешнее издание осуществлено в московском издательстве «Реарт» при поддержке губернатора Ставрополья В. Владимирова, заместителя председателя правительства края И. Кувалдиной, министра культуры края Т. Лихачёвой.

Главным местом хранения творческого наследия И. Сургучёва в современной России стала Ставропольская краевая универсальная научная библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Ее специалисты долгие годы собирают произведения писателя, исследования о его жизни и творчестве, публикации в газетах и журналах, фильмы по его произведениям, записи спектаклей. Собирают все как в родном Отечестве, так и за рубежом. На следующей неделе именно в Лермонтовке пройдет презентация долгожданного издания.

Николай БЛОХИН, член Союза журналистов России

http://www.stapravda.ru/20170201/pervye_4_toma_sobraniya_sochineniy_ili_surgucheva_vyshli_v_svet_100124.html