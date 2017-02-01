Пенсионный возраст в России будет повышен

Решение о повышении пенсионного возраста в России уже принято, сообщают сегодня «Известия», ссылаясь на собственный источник в федеральном правительстве. Сейчас идет обсуждение конкретных параметров и сроков соответствующего заявления. Предположительно о решении официально объявят в 2018 году, после того как будет сформировано новое правительство.

Сейчас обсуждается несколько проектов повышения пенсионного возраста. Наиболее вероятный из них вариант, предполагающий повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин – до 65 лет. При этом оно будет происходить постепенно – каждый год пенсионный возраст будут повышать на шесть месяцев. Второй по вероятности проект предполагает выравнивание сроков выхода на пенсию для мужчин и женщин. При этом пенсионный возраст повысят для всех до 63 лет.

Социальный блок правительства, публично всегда выступающий против любых повышений пенсионного возраста, по информации другого источника, участника правительственных совещаний, уже подготовил экономические расчеты, ориентируясь на повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет

Подобные расчеты уже были ранее публично представлены руководителем Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым во время выступления в Финансовом университете при правительстве РФ. Чиновник тогда отметил, что если с 2019 года власти будут постепенно повышать пенсионный возраст и одновременно увеличат возраст для выплат социальной пенсии, удастся снизить расходы бюджета на выплаты пенсионерам почти на 640 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2030 года

Участники правительственных совещаний, информирующие «Известия», отмечают, что для представителей соцблока привычная разница в возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин в пять лет – момент принципиальный. Хотя никакого демографического смысла в этом сегодня нет. Женщины в России живут гораздо дольше мужчин: по данным Росстата ожидаемая продолжительность жизни мужчин, вышедших на пенсию в 60 лет составляет в среднем 16 лет, тогда как «средняя» женщина, выйдя на пенсию в 55 лет будет получать ее более 25,5 лет. При этом пенсионерки составляют почти 67%, от общего числа людей, находящихся на заслуженном отдыхе. К тому же зарплаты женщин в среднем ниже, чем у коллег мужского пола. А потому, чтобы преодолеть разрыв в размерах пенсий мужчин и женщин, для вторых время трудового стажа должно быть увеличено. Кроме того, если раньше женщины сидели с внуками, давая возможность молодому поколению семьи работать и вносить экономический вклад в развитие страны, то сейчас это традиция практически ушла в прошлое.

http://www.stapravda.ru/20170201/pensionnyy_vozrast_v_rossii_budet_povyshen_100145.html