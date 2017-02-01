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1 февраля 2017 г.

Операцию «Скорость» для профилактики ДТП проводят ставропольские автоинспекторы

Ставропольские автоинспекторы

Более половины автоаварий на Ставрополье совершаются из-за несоблюдения скоростного режима и неверно выбранной скорости, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В основном, эти нарушения встречаются на междугородних и межрегиональных трассах. Для профилактики «скоростных» ДТП в крае с 31 января по 3 февраля на федеральной трассе «Кавказ» (территория Ставропольского края) проводится операция «Скорость». Автоинспекторам помогут ручные измерители скорости. Их программное обеспечение изменилось – удалить данные (фото- и видеозапись с информацией о скорости движущегося транспортного средства) невозможно, что исключает какую-либо коррупционную составляющую. Вместе с экипажами ДПС на дороге дежурят и сотрудники Управления ГИБДД. Рейдовые мероприятия проводятся круглосуточно.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170201/operatsiyu_skorost_dlya_profilaktiki_dtp_provodyat_stavropolskie_100173.html
Фотография к статье Операцию «Скорость» для профилактики ДТП проводят ставропольские автоинспекторы
Ставропольские автоинспекторы
Ставропольские автоинспекторы
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Операцию «Скорость» для профилактики ДТП проводят ставропольские автоинспекторы
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