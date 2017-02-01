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Пьяная жертва / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

Неудачный угон автомобиля совершил житель Кисловодска

В отдел МВД России по Кисловодску обратился местный житель и сообщил, что после совместного распития спиртных напитков знакомый, воспользовавшись ключом, украл его авто. Подозреваемый вскоре был задержан, похищенное транспортное средство изъято и возвращено владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170201/neudachnyy_ugon_avtomobilya_sovershil_zhitel_kislovodska_100137.html
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