Неудачный угон автомобиля совершил житель Кисловодска

Пьяная жертва / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

В отдел МВД России по Кисловодску обратился местный житель и сообщил, что после совместного распития спиртных напитков знакомый, воспользовавшись ключом, украл его авто. Подозреваемый вскоре был задержан, похищенное транспортное средство изъято и возвращено владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170201/neudachnyy_ugon_avtomobilya_sovershil_zhitel_kislovodska_100137.html