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1 февраля 2017 г.

На Ставрополье поймали наркомана, хранившего более килограмма марихуаны

Правоохранительные органы, располагая информацией о том, что житель Новоалександровска М. Заздравный хранит марихуану, провели у него дома обыск. Сам наркоман не отрицал, что иногда курит веселящую травку и даже добровольно выдал «табакерку» с разовой дозой. Но, как оказалось, это была лишь мизерная часть его запасов. Служебная собака обнаружила более килограмма спрятанной в кресле марихуаны.

Как рассказала представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Марина Якубовская, М. Заздравному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и установлен испытательный срок на пять лет. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 25000 рублей.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170201/na_stavropole_poymali_narkomana_khranivshego_bolee_kilogramma_ma_100148.html
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