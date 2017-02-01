Комиссия по земельным спорам начала работу в Ставропольском крае

Комиссия по земельным спорам / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

31 января в министерстве сельского хозяйства СК прошло совещание, посвященное вопросам земельного оборота, его провел первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. Напомним, на днях постановлением правительства СК образована комиссия по рассмотрению и урегулированию земельных споров в регионе. Она создана для проведения согласительных процедур и участия в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в сфере земельных отношений, на основании обращений, поступивших от фермеров, сельских предпринимателей и других землепользователей.

http://www.stapravda.ru/20170201/komissiya_po_zemelnym_sporam_nachala_rabotu_v_stavropolskom_krae_100143.html