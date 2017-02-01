Карен Шахназаров поможет приобрести новые фильмы для кинотеатра в Георигиевске

В Доме культуры Георгиевска в рамках реализации краевой подпрограммы «Доступная среда» начал свою работу кинозал, дающий возможность людям с потерей зрения и слуха смотреть цифровые фильмы. Новый кинозал оснащен уникальным оборудованием на 30 приемников для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.

Как отметил министр труда и социальной защиты населения СК И. Ульянченко, в России существует всего 10 таких кинотеатров. Наш стал одиннадцатым. В настоящее время разрабатывается график показов кинофильмов на 2017 год для инвалидов по зрению и слуху. Планируется, что они будут проводиться для инвалидов, проживающих в соседних районах. Вопрос приобретения фильмов в соответствующем формате решается, благодаря сотрудничеству с Госкино и Мосфильмом при личном участии Карена Шахназарова.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170201/karen_shakhnazarov_pomozhet_priobresti_novye_filmy_dlya_kinoteat_100159.html