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Как обжаловать решение учреждений медико-социальной экспертизы?

«Существует ли порядок обжалования решений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы? Куда можно обращаться в случае несогласия с решением бюро МСЭ? В. Сильченко. Пятигорск».

На этот вопрос редакции отвечает руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России В. Нестеров:

– Порядок проведения медико-социальной экспертизы с целью установления инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания установлен Правилами признания лица инвалидом.

В соответствии с правилами в случае несогласия с решением бюро МСЭ гражданин (его законный или уполномоченный представитель) вправе обжаловать решение в месячный срок в главное бюро в субъекте РФ на основании письменного заявления. Решение главного бюро в течение месяца со дня его вынесения может быть обжаловано в Федеральное бюро (127486, г. Москва, ул. Сусанина, 3). Кроме того, решения бюро, главного бюро и Федерального бюро могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном законодательством.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.

 

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170201/kak_obzhalovat_reshenie_uchrezhdeniy_medikosotsialnoy_ekspertizy_100130.html
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