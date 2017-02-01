Изменение русел рек Кубань и Большой Зеленчук грозит Невинномысску бедой

На краю / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

В редакцию «Ставропольской правды» обратился ветеран природоохранной службы из Невинномысска Анатолий Лыхин, обеспокоенный тем, что река Кубань (в границах города) за последние годы в паводки «съела» десятки метров берега и, например, в районе улицы Трудовой едва ли не вплотную приблизилась к жилью. А паводок 2017 года может принести огромную беду!

Анатолий Лыхин – дипломированный инженер-водник с огромным опытом работы. В далеком 1974 году он создавал в Невинномысске первый Ставропольский участок по охране природы, который затем был преобразован в Верхнекубанскую гидрохимическую лабораторию. Сегодня, кстати, он возглавляет комиссию по охране природы в городском совете ветеранов.

Так вот, как рассказал мой собеседник, проблемы со сменой русел Кубани и Большого Зеленчука были всегда, но своевременно устранялись. И тридцать, и двадцать, и десять лет назад из-за засоренности рек стволами деревьев, карчами (огромные пни, коряги), ветками, илом возникали естественные препятствия, заставлявшие их течь по новому руслу. Но эти опасные моменты ликвидировали уже в начальной стадии. Силами города проводились так называемые регуляционные работы. Зимой, когда водный поток минимален, спецавтохозяйство и дорожный участок при помощи обычной техники (тех же бульдозеров) прокладывали безопасные русла для рек. Находилась работа и лесхозу. Стволы деревьев, карчи доставали из воды. Интересный момент: работы были во многом самоокупаемыми, поскольку речной гравий охотно покупали заводы ЖБИ, дорожные службы. А древесина шла на дрова.

– Нужно вернуться к регуляционным работам, – считает Анатолий Лыхин. – Ведь уже пять лет как о них забыли. Проблемные участки сегодня – район улиц Трудовой, Торговой и Социалистической на Кубани, также берега Большого Зеленчука рядом с железнодорожным мостом в закубанской части Невинномысска. Приведение русел рек в порядок поможет избежать непредсказуемых последствий грядущего паводка. Время у нас есть, но стоит поспешить: в апреле работа должна быть окончена. Следующий же этап, постепенный, длительный и куда более затратный, требующий подключения краевых и федеральных структур, – берегоукрепление. Здесь нужен серьезный проект, большие финансовые вливания.

Вместе с моим собеседником едем в район улиц Трудовой и Торговой, это городской поселок Низки. Здесь в иных местах от речного обрыва до домов остается около двух десятков метров. Сейчас водосток Кубани составляет примерно 8 – 10 кубометров в секунду. Поток мал и нетороплив. А вот летом здесь будет быстрая, бурлящая, мутная река с водостоком уже порядка 200 и более кубов в секунду! Местные жители, с которыми мы переговорили, в один голос уверяют: если своевременно не расчистить русло Кубани, вода так же, как и в предыдущие паводки, будет «откусывать» от берега метр за метром.

А на другом берегу Кубани, на улице Социалистической, у старого кладбища, ситуация близка к чрезвычайной. Обрыв, возникший из-за подмыва берега, вплотную подобрался к погосту. Часть кладбищенской ограды уже спозла вниз. Объявление-аншлаг извещает о наличии аварийной ситуации и о необходимости родственникам захороненных решить вопрос о переносе могил в другое место.

Ну и последнее. Как человек основательный и последовательный, Анатолий Лыхин изложил суть имеющейся проблемы и пути ее решения в письмах, адресованных в городские и краевые инстанции. Как говорится, меры принимать надо уже вчера, ибо ситуация, в прямом и переносном смысле слова, на краю…

http://www.stapravda.ru/20170201/izmenenie_rusel_rek_kuban_i_bolshoy_zelenchuk_grozit_nevinnomyss_100132.html