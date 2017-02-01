Глава Минкавказа России Лев Кузнецов обозначил задачи по развитию КЧР

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов открыли обсуждение о проблемах топливно-энергетическомого комплекса в Черкесске .

Глава КЧР отчитался о действиях правительства Республики по снижению размера долга на топливно-энергетические ресурсы: содействие в заключении соглашений по изменению условий задолженности для организаций коммунального комплекса, выездные заседания в муниципальных районах, возврат разницы между экономически обоснованными и реально сложившимися ценами на товары и услуги для населения.

Р. Темрезов высказал желание, чтобы правоохранительный блок активно присоединился к работе по ликвидацию задолженности. На потребность в совместных усилиях всех заинтересованных сторон в этом вопросе указал Л. Кузнецов, отметив, что ТЭК Северного Кавказа контролирует Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Министр также обозначил срок, когда ситуация должна измениться к лучшему – конец марта, обозначив примерное количество первоочередных задач: изучение сегодняшнего положения инфраструктуры ТЭК, консолидация управления активами энергоресурсных предприятий, контроль незаконных действий в отрасли. В феврале на предстоящем совещании Л. Кузнецов пообещал сформировать конкретный механизм общих действий для исправления нарушений в ТЭК.

Министр был полон оптимизма касаемо решения проблемы КЧР, по его мнению ситуация «хорошо управляема». Начать решение стоит с результативной работы региональных межведомственных рабочих групп. Руководители ресурсоснабжения должны разобраться с текущими платежами и долгами по территориям в целом и индивидуальным предприятиям в частности. Последнее указание – обратить внимание на инвестиционные программы по развитию энергетики в субъекте, деньги на ее исполнение заложены в тарифах на электроэнергию.

Р. Темрезов также показал гостю туристические объекты «Архыза». Министр сказал, что контролирует и поощряет расширение курорта, которое происходит большими темпами. Так сферу услуг в новом году пополнили парковочная и прогулочная территория, комплекс ресторанов. А до 2019 планируется завершить проектирование объектов северного склона и горнолыжной инфраструктуры туристической деревни «Романтик», построят новую горнолыжную трассу в 10,7 км, канатные дороги двух типов - гондольную и кресельную.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы АППП РФ в СКФО

http://www.stapravda.ru/20170201/glava_minkavkaza_rossii_lev_kuznetsov_oboznachil_zadachi_po_razv_100161.html