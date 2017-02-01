Форум «Наш участковый», посвященный работе полицейских, провели в Махачкале

В последний день января в Махачкале прошел форум «Наш участковый». Минутой молчания почтили память погибших сотрудников правоохранительных органов.

Открыл мероприятие глава Дагестана Рамзан Абдулатипов, отметивший работу полицейских Республики, которые, по его мнению, формируют восприятие обществом власти, ежедневно поддерживая порядок.

Чтобы вдохновить своих сограждан на помощь в работе полицейским, Р. Абдулатипов упомянул об уже достигнутых успехах Республики – 1-е место в России по индексу промышленного развития, низкий общеуголовный уровень преступности. А руководитель МВД Дагестана А. Магомедов, названный одним из лучших региональных министров, огласил цифры раскрытых преступлений за прошлый год: «В 2016 году раскрыто 5161 преступление, задержано 307 разыскиваемых преступников, выявлено более 62 тысяч административных правонарушений, рассмотрено около 15 тысяч жалоб и заявлений граждан».

Но по словам председателя правительства Дагестана Р. Джафарова местные органы власти в целях профилактики преступлений и борьбы с экстремизмом и терроризмом должны активно взаимодействовать с участковыми уполномоченными. Для этого, на основании уже имеющихся документов «О полиции», «Об участии граждан в охране общественного порядка», «Об основах системы профилактики правонарушений» будет сформирован новый указ.

О проделанной работе, в свою очередь, отчитался и А. Гаджиев, министр по делам молодежи Республики Дагестан. «В целях приобщения подростков к культурному наследию России, воспитания уважения к героическому прошлому нашей страны, формирования гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастности судьбам Отечества в школах республики организованы «Уроки мужества».

По окончании форума отметили и повседневный героизм полицейских. Почетные грамоты, благодарственные письма и памятные часы вручили лучшим сотрудникам правоохранительных органов Дагестана.

П. ГРИН , по сообщению пресс-службы АППП РФ в СКФО

http://www.stapravda.ru/20170201/forum_nash_uchastkovyy_posvyaschennyy_rabote_politseyskikh_prove_100160.html