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1 февраля 2017 г.
Итоги мотоспортивного года / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

Федерации мотоциклетного спорта Ставропольского края подвела итоги года

В Пелагиаде прошла отчетная конференция федерации мотоциклетного спорта Ставропольского края, на которой подведены итоги работы за минувший год и утвержден календарь соревнований на 2017 год.

Замминистра физической культуры и спорта СК Владимир Янушкин вручил удостоверение и знак «Мастер спорта России» Виктору Красникову и благодарственное письмо юному спортсмену Александру Федорцову, ставшему серебряным призером первенства России по мотокроссу 2016 года.

По традиции на конференции чествовали победителей и призеров открытых лично-командных чемпионата, первенства и Кубка СК по мотокроссу-2016. Кроме того, за освещение соревнований в СМИ благодарственными письмами федерации мотоциклетного спорта СК отмечены журналист краевой телекомпании «Своё ТВ» Анна Кривецкая и корреспондент газеты «Ставропольская правда» Сергей Визе.

С. ЯКОВИЧ
http://www.stapravda.ru/20170201/federatsii_mototsikletnogo_sporta_stavropolskogo_kraya_podvela_i_100122.html
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