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1 февраля 2017 г.

4000 точек нелегальной торговли уничтожили на Ставрополье за 2016-й год

На Ставрополье в прошлом году было организовано более четырех тысяч рейдов по ликвидации мест стихийной торговли. Составлено около 3,8 тысячи протоколов об административном правонарушении, штрафные санкции превысили 13 миллионов рублей, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. 

Рейдовые мероприятия по пресечению стихийной продажи продукции проводились совместно с полицией и рядом контролирующих организаций.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170201/4000_tochek_nelegalnoy_torgovli_unichtozhili_na_stavropole_za_20_100153.html
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