4000 точек нелегальной торговли уничтожили на Ставрополье за 2016-й год

На Ставрополье в прошлом году было организовано более четырех тысяч рейдов по ликвидации мест стихийной торговли. Составлено около 3,8 тысячи протоколов об административном правонарушении, штрафные санкции превысили 13 миллионов рублей, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Рейдовые мероприятия по пресечению стихийной продажи продукции проводились совместно с полицией и рядом контролирующих организаций.

http://www.stapravda.ru/20170201/4000_tochek_nelegalnoy_torgovli_unichtozhili_na_stavropole_za_20_100153.html