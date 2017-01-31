Жители Ставрополья могут стать авторами модели бизнес-аксереатора

На Ставрополье создадут бизнес-акселератор, автором модели которого может стать любой житель края. Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края и министерство экономического развития региона выступили организаторами молодежного конкурса по разработке модели бизнес-акселератора – единого пространства в центре города Ставрополя для креативного творчества и успешного бизнес-старта. Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития, победитель необычного турнира сможет принять участие в создании первого в крае бизнес-акселератора и коворкинг-центра с господдержкой. Предложения принимаются до 27 февраля этого года. Имена победителей будут объявлены 1 марта — на официальном подведении итогов этого конкурса.

http://www.stapravda.ru/20170131/zhiteli_stavropolya_mogut_stat_avtorami_modeli_biznesaksereatora_100104.html