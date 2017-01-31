Житель Благодарненского района осужден за кражу парфюмерии

Любовь к духмяной воде / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Житель Благодарненского района признан виновным в краже: в магазине «Катерина» он подошел к витрине, где находилась парфюмерия, и украл несколько флаконов духмяной воды на 2556 рублей. Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Благодарненского района СК вору назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.

http://www.stapravda.ru/20170131/zhitel_blagodarnenskogo_rayona_osuzhden_za_krazhu_parfyumerii_100040.html