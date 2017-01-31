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31 января 2017 г.

Вор, обкрадываший автомобили на заправке, задержан в Минводах

 В отдел полиции по Минераловодскому городскому округу обратился владелец одной из частных стоянок. Он заявил, что на стоянке совершена кража, сообщили в ГУ МВД России по краю. Изучая запись камер видеонаблюдения полицейские увидели, как мужчина украл зеркало и кронштейн с грузового автомобиля. Стоимость похищенного – 36 тысяч рублей. Подозреваемого нашли. Это 33-летний мужчина, находящийся в Минеральных Водах проездом.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/vor_obkradyvashiy_avtomobili_na_zapravke_zaderzhan_v_minvodakh_100108.html
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