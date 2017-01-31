Ветеран МВД из Андроповского района купил сладости для детского дома

В Андроповском районе прошло чествование, по случаю 80-летнего юбилея, ветерана МВД Виктора Погорелова. Со знаменательной датой Виктора Дмитриевича поздравили руководство и личный состав районного отдела полиции, члены ветеранской «первички». Отметим, виновник торжества, будучи на пенсии, никогда не прерывал связи с родным коллективом. Он принимает активное участие в деятельности отдела, также воспитал двух сыновей, которые продолжили службу в органах правопорядка здесь же, в Андроповском районе.

Цветы, ценные подарки, денежная премия – все это ждало ветерана в праздничный день. В свою очередь, у юбиляра к родному коллективу была всего одна просьба: посодействовать в приобретении, на выданную ему премию, сладостей для ребят из детского дома «Надежда». К премии Виктор Погорелов также добавил деньги из личных сбережений, чтобы для малышни из «Надежды» было куплено как можно больше сладких подарков.

http://www.stapravda.ru/20170131/veteran_mvd_iz_andropovskogo_rayona_kupil_sladosti_dlya_detskogo_100105.html