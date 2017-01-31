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31 января 2017 г.

Вблизи Ставрополя девушка-водитель врезалась в отбойник

Вблизи Ставрополя девушка-водитель врезалась в отбойник

30 января в 9 часов 20 минут водитель автомашины «ВАЗ-21101», двигаясь по автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» (территория Кочубеевского района), не выдержала безопасный боковой интервал и врезалась в дорожное ограждение — отбойник, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. С травмой головы 20-летняя девушка-водитель госпитализирована. Водительский стаж у жительницы села Ивановского – 2 года, за это время она несколько раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/vblizi_stavropolya_devushkavoditel_vrezalas_v_otboynik_100112.html
Фотография к статье Вблизи Ставрополя девушка-водитель врезалась в отбойник
Вблизи Ставрополя девушка-водитель врезалась в отбойник
Вблизи Ставрополя девушка-водитель врезалась в отбойник
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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