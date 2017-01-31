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31 января 2017 г.

В Ставрополе водитель автомашины сбил 15-летнюю школьницу и уехал с места ДТП

В Ставрополе водитель автомашины сбил 15-летнюю школьницу и уехал с места ДТП

30 января в 9 часов 40 минут неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по улице Серова, сбил пешехода, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель скрылся с места ДТП. С травмами головы 15-летняя девочка доставлена в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/v_stavropole_voditel_avtomashiny_sbil_15letnyuyu_shkolnitsu_i_ue_100114.html
Фотография к статье В Ставрополе водитель автомашины сбил 15-летнюю школьницу и уехал с места ДТП
В Ставрополе водитель автомашины сбил 15-летнюю школьницу и уехал с места ДТП
В Ставрополе водитель автомашины сбил 15-летнюю школьницу и уехал с места ДТП
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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