В Ставрополе водитель автомашины сбил 15-летнюю школьницу и уехал с места ДТП

30 января в 9 часов 40 минут неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по улице Серова, сбил пешехода, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель скрылся с места ДТП. С травмами головы 15-летняя девочка доставлена в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170131/v_stavropole_voditel_avtomashiny_sbil_15letnyuyu_shkolnitsu_i_ue_100114.html