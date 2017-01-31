В Пятигорске ночью прорвало трубу в жилом доме, замкнув проводку, что вызвало возгорание

В среду, 31 января, в час ночи в единую диспетчерскую службу Пятигорска позвонили жильцы многоквартирного жилого дома №12 по улице Егоршина и сообщили, что в подвале прорвало трубу горячего водоснабжения. Это повлекло замыкание электрической сети и возгорание.

По сигналу на улицу Егоршина выехали пожарные и аварийные службы, а также бригада Скорой медицинской помощи. Жильцов двух задымленных подъездов быстро эвакуировали. К счастью, помощь медиков никому не потребовалась.

На место происшествия прибыл Глава города Пятигорска Лев Травнев. В оперативную группу также вошли заместитель главы администрации, председатель Комиссии по ЧС и ОПБ Дмитрий Ворошилов, председатель эвакуационной комиссии Инна Плесникова, руководители Управления по делам территорий и территориальной службы.

На базе СОШ №3 был развернут пункт временного размещения граждан, приняты меры для обеспечения пострадавших горячим питанием. В ликвидации коммунальной аварии наряду с пожарными принимали участие специалисты Службы спасения города, Горэлектросетей, Горводоканала и Пятигорских инженерных сетей. В результате оперативных действий пожар потушили, удалось восстановить теплоснабжение и электроснабжение. К четырем часам утра последствия аварии были устранены.

http://www.stapravda.ru/20170131/v_pyatigorske_nochyu_prorvalo_trubu_v_zhilom_dome_zamknuv_provod_100087.html