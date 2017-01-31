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31 января 2017 г.
Сохраним мир детства / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

В психологической реабилитации детей помогает программа «Сохраним мир детства»

«Сохраним мир детства». Так называется издание Изобильненского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В нем изложена комплексная программа социальной реабилитации и дошкольного образования, которая, по оценкам специалистов, имеет большое практическое значение для всех, кто занимается психодиагностической, коррекционной и развивающей работой с детьми. Эти новые авторские методики центр применяет в течение двух последних лет.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170131/v_psikhologicheskoy_reabilitatsii_detey_pomogaet_programma_sokhr_100043.html
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