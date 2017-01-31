В Невинномысске прокуратура выявила почти километр бесхозных линий электро передач

Почти километр опасных линий / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Прокуратура Невинномысска провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Результаты поразительные. В границах городского округа расположены линии электропередачи протяженностью 847 метров, которые администрация города до сих пор не поставила на учет. А бесхозяйные линии, по мнению прокуратуры, нарушают права и интересы граждан, подвергают опасности их жизни и здоровье.

Заместитель прокурора города обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Невинномысска в этом вопросе и обязании ответчика поставить бесхозяйные линии на учет. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

http://www.stapravda.ru/20170131/v_nevinnomysske_prokuratura_vyyavila_pochti_kilometr_beskhoznykh_100037.html