Хотел убить стулом / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.
В Апанасенковском районе мужчина угрожал убить продавщицу закусочной
В отделе МВД России по Апанасенковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Дивного. Пьяный мужчина поссорился с работницей в закусочной и угрожал убить ее, замахиваясь металлическим стулом. Злоумышленника задержали участковые уполномоченные, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/v_apanasenkovskom_rayone_muzhchina_ugrozhal_ubit_prodavschitsu_z_100133.html
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