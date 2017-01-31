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31 января 2017 г.
Хотел убить стулом / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

В Апанасенковском районе мужчина угрожал убить продавщицу закусочной

В отделе МВД России по Апанасенковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Дивного. Пьяный мужчина поссорился с работницей в закусочной и угрожал убить ее, замахиваясь металлическим стулом. Злоумышленника задержали участковые уполномоченные, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/v_apanasenkovskom_rayone_muzhchina_ugrozhal_ubit_prodavschitsu_z_100133.html
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