В Апанасенковском районе мужчина угрожал убить продавщицу закусочной

Хотел убить стулом / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

В отделе МВД России по Апанасенковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Дивного. Пьяный мужчина поссорился с работницей в закусочной и угрожал убить ее, замахиваясь металлическим стулом. Злоумышленника задержали участковые уполномоченные, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170131/v_apanasenkovskom_rayone_muzhchina_ugrozhal_ubit_prodavschitsu_z_100133.html