Почему в Ставрополе горят домофоны?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
31 января 2017 г.

Технику для виноградарей края будет выпускать Изобильненский «Проммаш»

В рамках совместного заседания Экономического и Агрономического Совета ГКУ «Ставропольвиноградпром», сообщила пресс-служба ведомства, достигнута договоренность между представителями компании ООО «Проммаш» (Изобильный) и главными агрономами виноградарских предприятий, руководителями крестьянских фермерских хозяйств о возможности производить технику для виноградарства в ООО «Проммаш». Ведь основной вид деятельности компании – производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Виноградарям края нужны навесные дискаторы, плуги для глубокой укрывки (бабочка), рыхлители, культиваторы для междурядной обработки с гидроследящим устройством, опрыскиватели, чеканочные машины воздуходувки, устройства для установки шпалеры, фрезы для измельчения лозы и т. д.

В ближайших планах машиностроителей – посещение виноградарских предприятий края для более детального осмотра действующей специализированной техники для виноградарства и оценки производства нового оборудования.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170131/tekhniku_dlya_vinogradarey_kraya_budet_vypuskat_izobilnenskiy_pr_100109.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
Технику для виноградарей края будет выпускать Изобильненский «Проммаш»
Жители Ставрополья могут стать авторами модели бизнес-аксереатора
Предприятия сельхозмашиностоения Ставрополья реализовали продукцию на миллиард рублей
Новинка рынка недвижимости Ставрополья: евротаунхаусы в «Гармонии» за 1,5 млн рублей
Ставрополье получит более 162 миллионов рублей на сельскую социалку в 2017 году
Сельское хозяйство
Аномальные морозы с сильным снегопадом нагрянули на Ставрополье
Ставрополье вошло в тройку ведущих производителей курятины
Снегопад на Ставрополье пополнил запасы влаги в почве – на радость крестьян
Аграрии Ставрополья перевыполнили план по подготовке техники к весне
На Ставрополье идет подготовка к первому празднику виноградарей
Изобильненский район
В психологической реабилитации детей помогает программа «Сохраним мир детства»
В Изобильненском районе вор проникал в квартиры с помощью отмычек
17 новых автобусов передали школам Ставрополья
В Изобильном мужчина порезал подростка осколком от бутылки
Два человека погибли в лобовом столкновении в Ставропольском крае

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!