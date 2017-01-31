Технику для виноградарей края будет выпускать Изобильненский «Проммаш»

В рамках совместного заседания Экономического и Агрономического Совета ГКУ «Ставропольвиноградпром», сообщила пресс-служба ведомства, достигнута договоренность между представителями компании ООО «Проммаш» (Изобильный) и главными агрономами виноградарских предприятий, руководителями крестьянских фермерских хозяйств о возможности производить технику для виноградарства в ООО «Проммаш». Ведь основной вид деятельности компании – производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Виноградарям края нужны навесные дискаторы, плуги для глубокой укрывки (бабочка), рыхлители, культиваторы для междурядной обработки с гидроследящим устройством, опрыскиватели, чеканочные машины воздуходувки, устройства для установки шпалеры, фрезы для измельчения лозы и т. д.

В ближайших планах машиностроителей – посещение виноградарских предприятий края для более детального осмотра действующей специализированной техники для виноградарства и оценки производства нового оборудования.

http://www.stapravda.ru/20170131/tekhniku_dlya_vinogradarey_kraya_budet_vypuskat_izobilnenskiy_pr_100109.html