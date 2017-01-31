«Серебро» паратриатлониста / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.
Ставропольский паратриатлонист завоевал «серебро» Кубка Росии
В Дзержинске Нижегородской области прошел первый этап Кубка России по паратриатлону среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Успешно выступил на этих соревнованиях ставропольский мастер спорта Вячеслав Новоселов, занявший второе место. Он воспитанник краевого Центра адаптивной физической культуры.
http://www.stapravda.ru/20170131/stavropolskiy_paratriatlonist_zavoeval_serebro_kubka_rosii_100085.html
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