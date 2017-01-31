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31 января 2017 г.

Ставропольская краевая федерация рукопашного боя назвала лучших

Краевая федерация рукопашного боя подвела итоги минувшего года и наградила всех того заслуживших. Кроме заслуженных в этом виде спорта людей, права награждать был удостоен и корреспондент «Ставрополки» Сергей Визе. Семерым ставропольским рукопашникам — Рамазану Магомедову и Андрею Кондратенко; Азамату Полтаеву и Рашиду Муртаза-Алиеву, а также Андрею Сухинину, Сергею Худякову и Арби Алдамову — вручили удостоверения и знаки мастеров спорта России.

Были также определены лауреаты в различных номинациях. В порядке убывания мест лучшими тренерами года стали Лабазан Лабазанов, Александр Резюк и Александр Денисов. Лучшими тренерами резервного состава — Лабазан Лабазанов, Александр Первых и Иван Резюк. Лучшими тренерами начальной подготовки стали Хабиб Юсупов, Сергей Ходжаян и Александр Ситников.

Лучшими спортсменами года среди женщин были признаны Евгения Чухарева, Малика Шахидова и Юлия Колесниченко, а среди мужчин — Раджаб Раджабов, Станислав Ли и Нохчо Джимхажиев. У девушек тройка лучших выглядит так: Ксения Назаренко, Виктория Аляева и Маргарита Климова. А среди юношей — Михаил Митин, Роман Абрамян и Константин Карагезов. Соответствующими плакетками были награждены также лучшие судьи, медицинские работники и журналисты, среди которых корреспондент «Ставрополки» Сергей Визе.

С. ЯКОВИЧ
http://www.stapravda.ru/20170131/stavropolskaya_kraevaya_federatsiya_rukopashnogo_boya_nazvala_lu_100106.html
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