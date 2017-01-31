Почему в Ставрополе горят домофоны?
Монастырь и три семьи судятся из-за недвижимости в Ставрополе
31 января 2017 г.

Ставрополье получит более 162 миллионов рублей на сельскую социалку в 2017 году

Деньги
Фото: из архива газеты «СП»

Ставропольскому краю утверждены лимиты средств федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в объеме более 162, 7 миллиона рублей. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства СК, эти деньги будут направлены на мероприятия по улучшению жилищных условий жителей края, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов — более 73 миллионов рублей, а также на комплексное обустройство точек социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов. В этом списке также создание объектов газо- и водоснабжения, строительство общеобразовательных учреждений, спортивных сооружений, прокладка и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170131/stavropole_poluchit_bolee_162_millionov_rubley_na_selskuyu_sotsi_100100.html
Фотография к статье Ставрополье получит более 162 миллионов рублей на сельскую социалку в 2017 году
Фото: из архива газеты «СП»
Деньги
Деньги
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
Новинка рынка недвижимости Ставрополья: евротаунхаусы в «Гармонии» за 1,5 млн рублей
Ставрополье получит более 162 миллионов рублей на сельскую социалку в 2017 году
Почему энергоресурсы на Ставрополье дороже, чем в других регионах?
Поддержка пищевой промышленности на Ставрополье станет приоритетной
В 2016 году Россельхозбанк направил на кредитование АПК Ставрополья около 13 млрд рублей
Сельское хозяйство
Аномальные морозы с сильным снегопадом нагрянули на Ставрополье
Ставрополье вошло в тройку ведущих производителей курятины
Снегопад на Ставрополье пополнил запасы влаги в почве – на радость крестьян
Аграрии Ставрополья перевыполнили план по подготовке техники к весне
На Ставрополье идет подготовка к первому празднику виноградарей
Ставропольский край
На Ставрополье госуслуги через Интернет подешевели на 30 процентов
Электронный полис ОСАГО должны продавать все страховые компании
Читатели «Ставропольской правды» благодарят своих спасителей
Ставропольским осужденным рассказали об их правах в сфере имущественных и наследственных отношений
Что успело сделать военно-историческое общество за год работы в Ставропольском крае

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!