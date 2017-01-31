Ставрополье получит более 162 миллионов рублей на сельскую социалку в 2017 году

Фото: из архива газеты «СП»

Ставропольскому краю утверждены лимиты средств федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в объеме более 162, 7 миллиона рублей. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства СК, эти деньги будут направлены на мероприятия по улучшению жилищных условий жителей края, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов — более 73 миллионов рублей, а также на комплексное обустройство точек социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов. В этом списке также создание объектов газо- и водоснабжения, строительство общеобразовательных учреждений, спортивных сооружений, прокладка и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности.

http://www.stapravda.ru/20170131/stavropole_poluchit_bolee_162_millionov_rubley_na_selskuyu_sotsi_100100.html