Птицекрад осужден в Благодарненском районе

Птицекрад / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Житель Благодарненского района Остриков признан виновным в совершении трех краж. В одном случае он перелез через забор и украл из хозяйственного двора домашних птиц на 2700 рублей. Во втором – тоже штурмовал забор и, сняв сетку с окна постройки, украл птиц на 10400 рублей. А затем Остриков, будучи в гостях у женщины, умудрился утащить разное имущество на 14690 рублей. Приговором Благодарненского районного суда птицекраду назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.

http://www.stapravda.ru/20170131/ptitsekrad_osuzhden_v_blagodarnenskom_rayone_100038.html