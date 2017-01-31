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31 января 2017 г.

Предприятия сельхозмашиностоения Ставрополья реализовали продукцию на миллиард рублей

В Союзе сельхозмашиностроителей Ставрополья подвели итоги работы в прошлом году. Предприятиями произведено и реализовано продукции более чем на один миллиард рублей. Это весомее, нежели в прошлом году, когда было получено 800 миллионов рублей. К примеру только в ОАО «Агропромтехника» Шпаковского района нарастили объемы производства практически втрое. Всего отраслевые организации края выпускают более 50 наименований сельскохозяйственных машин. Практически все они включены в реестр техники, поставляемой в рамках федеральных программ ОАО «Росагролизинг». В основном это посевная и почвообрабатывающая техника.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170131/predpriyatiya_selkhozmashinostoeniya_stavropolya_realizovali_pro_100102.html
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